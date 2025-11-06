Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В районе ХМАО водителей ждут массовые проверки

07 ноября 2025 в 00:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Проверка водителей пройдет 7 ноября

Проверка водителей пройдет 7 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганском районе (ХМАО) 7 ноября пройдут сплошные проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщили в районной Госавтоинспеции.

«Внимание! 7 ноября 2025 года, на территории Нефтеюганского района пройдут массовые проверки водителей на предмет соответствия перевозки юных пассажиров установленным требованиям безопасности», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В Госавтоинспекции напомнили, о важности безопасной перевозки маленьких пассажиров. Также в окружной Управлении ГИБДД подчеркнули необходимость соблюдения правил ПДД в сложных погодных условиях, которые наблюдаются в регионе последние дни.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал