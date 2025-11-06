В районе ХМАО водителей ждут массовые проверки

Проверка водителей пройдет 7 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

В Нефтеюганском районе (ХМАО) 7 ноября пройдут сплошные проверки водителей на соблюдение правил перевозки детей. Об этом сообщили в районной Госавтоинспеции.

«Внимание! 7 ноября 2025 года, на территории Нефтеюганского района пройдут массовые проверки водителей на предмет соответствия перевозки юных пассажиров установленным требованиям безопасности», — сообщается в telegram-канале ведомства.