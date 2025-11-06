В ХМАО после потепления резко похолодает до -28 градусов

В северной половине округа ожидаются морозы до -28 градусов Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

На территории ХМАО в ночь на 9 ноября ожидается резкое похолодание. Так местами по северной половине округа столбики термометров местами опустятся до -28 градусов. Об этом сообщает Обь-Иртышское управление по гидрометеослужбе.

«В ХМАО в ночь на 9 ноября ожидается понижение температуры воздуха до -15, -20 градусов, местами по северной половине до -28, местами по южной половине — до -5. Днем потеплеет до -10, -15 градусов, а на северной половине — до -21, на южной — до -4 градусов», — сообщается на сайте управления.