В Нижневартовске появится сквер с амфитеатром и качелями

07 ноября 2025 в 01:42
Проект запланирован на 2026 год

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) в 1-м микрорайоне возле библиотеки имени Норкина появится сквер. Как сообщил глава города Дмитрий Кощенко в соцсети, здесь обустроят зону с амфитеатром, лавочками и качелями.

«Что касается сквера в 1-м микрорайоне возле библиотеки №1 им. Г.И. Норкина, то это будет еще одно современное и комфортное общественное пространство. Здесь будут расположены зона с амфитеатром для отдыха с возможностью проведения мероприятий и индивидуальные зоны отдыха с качелями и скамьями», — поделился мэр Нижневартовска на своей странице в соцсети vk.com.

На территории сквера также оборудуют зону отдыха с информационными стендами и стендом буккроссинга. В планах реализовать проект в 2026 году. Также в городе продолжится благоустройство набережной Оби. Сейчас разрабатывается проект обустройства участка возле бизнес-центра «Рябина».

Эскизы нового сквера в Нижневартовске

Фото: Дмитрий Кощенко, vk.com

