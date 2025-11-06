В Нижневартовске появится сквер с амфитеатром и качелями

В Нижневартовске (ХМАО) в 1-м микрорайоне возле библиотеки имени Норкина появится сквер. Как сообщил глава города Дмитрий Кощенко в соцсети, здесь обустроят зону с амфитеатром, лавочками и качелями.

«Что касается сквера в 1-м микрорайоне возле библиотеки №1 им. Г.И. Норкина, то это будет еще одно современное и комфортное общественное пространство. Здесь будут расположены зона с амфитеатром для отдыха с возможностью проведения мероприятий и индивидуальные зоны отдыха с качелями и скамьями», — поделился мэр Нижневартовска на своей странице в соцсети vk.com.