Общество

Арабское имя вновь стало самым популярным среди новорожденных в ХМАО. Скрин

06 ноября 2025 в 20:30
Лидерами среди имен у югорских младенцев стали Анна и Мухаммад

Фото: Илья Московец © URA.RU

Самыми популярными именами у новорожденных девочек и мальчиков в ХМАО стали Анна и Мухаммад. Статистика с начала 2025 года по ноябрь опубликована на онлайн-портале ЗАГС.

Мухаммад и Анна — лидеры среди имен у новорожденных в ХМАО

Фото: https://zags.nalog.gov.ru/analytics/names

«Мужские имена: Мухаммад (316), Михаил (233), Александр (203), Артем (167), Роман (158)», — следует из данных. Так чаще всего югорские родители называют сыновей с начала 2025 года. В переводе на русский язык арабское имя Мухаммад означает «восхваляемый».

Тем временем среди женских имен лидируют — Анна, Амина и Ева. В топе также оказались София и Сафия, последнее из которых имеет греческое происхождение.

Ранее URA.RU сообщало, что мужским именем года–2024 у новорожденных в ХМАО стал Мухаммад. Так в округе назвали 388 младенцев.

