03:52 19 июля 2017 0

Владимир Путин и Дональд Трамп продолжили беседу вне площадки саммита G20 Фото: Официальный сайт президента РФ

Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе саммита стран «Большой двадцатки» в Гамбурге провели еще одну встречу, информация о которой держится в секрете. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванный источник в Белом доме.

Уточняется, что собеседник агентства лишь подтвердил факт второй встречи двух президентов, но отказался раскрывать какие-либо подробности. Глава международной консалтинговой фирмы Eurasia Group Иан Бреммер сообщил изданию The Hill, что Путин и Трамп встретились за ужином после официальной встречи. Беседа проходила в присутствии переводчика с российской стороны. Он также отметил, что отсутствие переводчика со стороны Трампа являлось нарушением протокола национальной безопасности.

Напомним, что официальные переговоры Трампа и Путина состоялись в первый день саммита G20 в Гамбурге— 7 июля. Беседа президентов продлилась 2 часа 15 минут. Владимир Путин по итогам встречи выразил уверенность в том, что главам государств удалось установить личные взаимоотношения.