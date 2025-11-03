Землетрясение в Афганистане частично разрушило всемирно известную мечеть

Внутренние части купола Голубой мечети не пострадали Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Землетрясение магнитудой 6,3 частично разрушило Голубую мечеть в афганском городе Мазари-Шариф. Об этом сообщил афганский новостной портал AVA-пресс. Подземные толчки повредили внешний фасад святыни, также известной как «Мавзолей Али» или «Святыня Хазрат Али».

«Представители службы безопасности мавзолея Роза-е-Шариф сообщили нашему корреспонденту, что вчерашнее землетрясение привело к обрушению частей внешнего фасада мавзолея. По их словам, обвалилась часть плитки и минаретов», — говорится в сообщении портала. Согласно данным сотрудников службы безопасности, внутренние части купола и основные колонны не пострадали.

Голубая мечеть считается одним из предполагаемых мест погребения четвертого праведного халифа Али, зятя и двоюродного брата пророка Мухаммеда. Она была построена более 500 лет. Также мечеть внесена в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Продолжение после рекламы

Землетрясение произошло вечером 2 ноября в провинции Балх, в 45 километрах от Мазари-Шарифа, и стало вторым разрушительным подземным толчком в Афганистане за два месяца — предыдущее землетрясение магнитудой 6,0 произошло 31 августа на востоке страны и унесло жизни более 2200 человек. По данным агентства Reuters, в этот раз погибли не менее 20 человек, свыше 320 получили ранения.