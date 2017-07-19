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19 июля 2017
12:17  19 июля 2017 9

Филе семги — 1100 рублей, бутылка пива — 400. Туристы пожаловались на высокие цены в Крыму

Крым., отдых, крым, отпуск, черное море, юбк
Посетители черноморского побережья рассказывают, что в Москве цены нижеФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Российские туристы заметили, что некоторые продукты в Крыму дороже, чем в Москве. Речь идет в основном о мясе и рыбе.

По словам туристов, говядина в Крыму стоит 450 рублей за килограмм, свинина — 350 рублей, скумбрия — 240 рублей, филе семги — 1100 рублей.

Овощи и фрукты на побережье Черного моря, наоборот, дешевле, чем в столице. «До скачка доллара подешевле было. После этого цена на овощи и фрукты менялась не сильно. Последний раз я покупал помидоры по 60 рублей», — приводит слова владельца мини-отеля «Солнечный замок» Евгения Фомина портал bfm.ru.

В ресторанах Крыма горячее и закуски стоят приемлемо, но ценник на напитки зашкаливает. По словам шеф-повара ялтинского ресторана «Колоннада» Вячеслава, форшмак из саргана и разные паштеты стоят по 390 рублей за 200 грамм. Блюда, состоящие только из крымских продуктов, обойдутся посетителям дороже — под 700 рублей. Бутылочное и разливное пиво можно купить за 400 рублей.

Бизнесмены отмечают, что возить продукты на полуостров дорого, но производить самим все равно менее выгодно. Исключение составляют фрукты и овощи, и то только в сезон.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал завышение цен на продукты и услуги на курортах региона недопустимым и дал поручение вице-премьеру Юрию Гоцанюку выработать новый способ контроля над ценообразованием, передает «Национальная служба новостей».

Дарья Александрович
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