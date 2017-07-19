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19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Челябинской области
16:15  19 июля 2017 0

Силовая зачистка продолжается: в Миассе задержан бизнесмен, подозреваемый в махинациях в составе банды

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, администрация миасса
Следствие заявило о преступной группировке, в которую входят должностные лица мэрии МиассаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Кризис власти в Миассе
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Задержан один из членов преступной группы по уголовному делу о мошеннических действиях должностных лиц мэрии Миасса, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по Челябинской области. В ведомстве заявили, что речь идет о земельных сделках, совершенных в 2016 году. Преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ.

По информации «URA.RU», задержан миасский предприниматель Андрей Юдин. Его увезли из дома утром 18 июля на допрос в Челябинск, в следственное управление. 20 июля будет избрана мера пресечения. Юдин никогда не работал в мэрии, занимался бизнесом. Он занимал одну из должностей в структурах предпринимателя Мамеджана Имерова, но в начале лета уволился, разорвав все бизнес-отношения.

Силовиков интересуют сделки, к которым могут быть причастны лично Юдин, а также близкая подруга мэра Миасса Геннадия Васькова, экс-директор МУП «Архитектурно-планировочный центр» Татьяна Иванникова. Иванникову также задерживали, после обысков в кабинете и дома у Васькова 20 июня, увозили в Челябинск. Там она провела 48 часов в ИВС и была отпущена под подписку о невыезде.

Следственные органы и ФСБ проверяют все земельные сделки, совершенные в 2016 году, когда городом уже руководил Геннадий Васьков. Эти же сделки проверяла по поручению губернатора Бориса Дубровского и Контрольно-счетная палата региона. В мэрии Миасса прошло несколько обысков. 18 июня были изъяты электронные носители в одной из коммерческих структур, которой руководит экс-глава администрации Станислав Третьяков. Но следователям СК и оперативникам ФСБ был нужен не Третьяков, а бывший сотрудник мэрии Денис Перевалов, работающий в фирме.

«Интересовали документы по земельному участку в посёлке Сыростан. В ноябре 2015 года — я тогда уже ушел в отставку — некий гражданин обратился в мэрию по поводу выделения земельного участка. Участок же он получил в августе 2016 года. Перевалов работал в мэрии до декабря 2015 года, занимал должность в земельном комитете. Его опросили у нас в офисе, осмотрели рабочее место, забрали носители, — пояснил Третьяков „URA.RU“. — Перевалов оказал правоохранительным органам максимальное содействие».

Мэру Миасса Геннадию Васькову по итогам работы в 2016 году депутаты городского собрания выставили «неуд». Претензии народных избранников касались и криминальных связей градоначальника. Эксперты говорят о кризисе власти в четвертом по величине городе региона.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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