В Миассе силовики провели новые обыски

15:49 18 июля 2017 0

Силовики продолжают проверять Миасс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники УФСБ по Челябинской области и следственного отдела провели 18 июля обыски в одной из коммерческих фирм Миасса, руководит которой экс-глава администрации Станислав Третьяков. Как сообщил Третьяков «URA.RU», силовиков интересовала работа бывшего сотрудника администрации, работающего на его предприятии.

«Он был принят на работу в 2016 году, когда уже уволился из мэрии, — пояснил Третьяков. — Мы представили все необходимые документы, вплоть до трудовой книжки. Было осмотрено его место работы, и там же в офисе он был опрошен».

По информации «URA.RU», следственные органы проводят проверку по выделению земельного участка в Сыростане в декабре 2015 года, когда городом уже руководил Геннадий Васьков. Денис Перевалов, ныне сотрудник Третьякова, опрошенный силовиками, тогда работал в земельном комитете. Также «URA.RU» стало известно, что следователи увезли в Челябинск на допрос одного из миасских предпринимателей, получившего земельный участок от муниципалитета в 2016 году. Имя предпринимателя пока не называют.

В апреле в администрации Миасса прошли обыски, связанные с выделением земельных участков в Сыростане и Черновском, а также со срезкой асфальта на улице Вернадского. Силовиков интересовали сделки декабря 2015 и 2016 годов. 22 июня обыски прошли в кабинете главы Миасса Геннадия Васькова и у него дома. На 48 часов была задержана, а потом отпущена под подписку о невыезде близкая подруга мэра, экс-директор МУП «Архитектурно-планировочный центр» Татьяна Иванникова.

В июне и в июле этого года администрацию Миасса по поручению губернатора Бориса Дубровского проверяла Контрольно-счетная палата Челябинской области. Итоги ревизии будут озвучены на коллегии КСП в августе.