{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Челябинской области
15:49  18 июля 2017 0

В Миассе силовики провели новые обыски

Репортаж по мусорным войнам из Миасса, стела, я люблю миасс
Силовики продолжают проверять МиассФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Кризис власти в Миассе
все новости сюжета

Сотрудники УФСБ по Челябинской области и следственного отдела провели 18 июля обыски в одной из коммерческих фирм Миасса, руководит которой экс-глава администрации Станислав Третьяков. Как сообщил Третьяков «URA.RU», силовиков интересовала работа бывшего сотрудника администрации, работающего на его предприятии.

«Он был принят на работу в 2016 году, когда уже уволился из мэрии, — пояснил Третьяков. — Мы представили все необходимые документы, вплоть до трудовой книжки. Было осмотрено его место работы, и там же в офисе он был опрошен».

По информации «URA.RU», следственные органы проводят проверку по выделению земельного участка в Сыростане в декабре 2015 года, когда городом уже руководил Геннадий Васьков. Денис Перевалов, ныне сотрудник Третьякова, опрошенный силовиками, тогда работал в земельном комитете. Также «URA.RU» стало известно, что следователи увезли в Челябинск на допрос одного из миасских предпринимателей, получившего земельный участок от муниципалитета в 2016 году. Имя предпринимателя пока не называют.

В апреле в администрации Миасса прошли обыски, связанные с выделением земельных участков в Сыростане и Черновском, а также со срезкой асфальта на улице Вернадского. Силовиков интересовали сделки декабря 2015 и 2016 годов. 22 июня обыски прошли в кабинете главы Миасса Геннадия Васькова и у него дома. На 48 часов была задержана, а потом отпущена под подписку о невыезде близкая подруга мэра, экс-директор МУП «Архитектурно-планировочный центр» Татьяна Иванникова.

В июне и в июле этого года администрацию Миасса по поручению губернатора Бориса Дубровского проверяла Контрольно-счетная палата Челябинской области. Итоги ревизии будут озвучены на коллегии КСП в августе.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров