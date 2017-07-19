МИД России готовит официальный ответ на решение руководства Польши о сносе советских памятников. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, добавившая, что в министерстве работают над конкретными мерами.
В свою очередь, сенатор Антон Беляков, инициировавший рассмотрение вопроса о скандальном законопроекте польских депутатов, предложил запретить посещать Россию законодателям Сейма, имеющим непосредственное отношению к закону, пишет «Утро.ру».
Некоторые из польских парламентариев, как выяснилось, имеют экономические связи с Калининградской областью и регулярно посещают территорию России.
Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабраилов назвал закон о сносе памятников времен СССР в Польше глумлением над памятью павших, пишет «Национальная служба новостей».
В июне 2017 года Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды коммунизма и прочих тоталитарных строев, предполагающий снос памятников Красной армии.