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19 июля 2017
18:04  19 июля 2017 2

Россия ответит Польше на глумление над советскими памятниками

Клипарт. Административные здания. Москва, министерство иностранных дел РФ, мид
В МИДе готовят ответ полякамФото: Антон Белицкий © URA.RU

МИД России готовит официальный ответ на решение руководства Польши о сносе советских памятников. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, добавившая, что в министерстве работают над конкретными мерами.

В свою очередь, сенатор Антон Беляков, инициировавший рассмотрение вопроса о скандальном законопроекте польских депутатов, предложил запретить посещать Россию законодателям Сейма, имеющим непосредственное отношению к закону, пишет «Утро.ру».

Некоторые из польских парламентариев, как выяснилось, имеют экономические связи с Калининградской областью и регулярно посещают территорию России.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабраилов назвал закон о сносе памятников времен СССР в Польше глумлением над памятью павших, пишет «Национальная служба новостей».

В июне 2017 года Сейм Польши принял законопроект о запрете пропаганды коммунизма и прочих тоталитарных строев, предполагающий снос памятников Красной армии.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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