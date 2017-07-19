Федеральный оператор связи дал скидку обиженному абоненту на тысячу лет

Компания «МегаФон» дала скидку на услуги связи в размере 25% до 31 декабря 2999 года жителю Магадана после его жалобы на твит PR-директора оператора Петра Лидова, в котором тот оскорбительно отозвался об участниках митинга, прошедшего 12 июня.
Абонент по имени Дмитрий обратился с заявлением в «МегаФон» 15 июня, пригрозив сменить оператора из-за специалиста компании Лидова. Через месяц мужчине перезвонили, извинились и дали огромную скидку на услуги на 982 года вперед, пишет РБК.
В «МегаФоне» подчеркнули, что всегда выясняют причину ухода абонентов к другим операторам, пытаясь разрешить ситуацию в свою пользу. Ранее стало известно, что в компании ищут замену Петру Лидову, назвавшему участников митинга «малолетними дегенератами».