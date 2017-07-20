07:59 20 июля 2017 2

Урок будет проходить не реже одного раза в месяц Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российским школьникам расскажут о возвращении Крыма в состав России и последовавших за этим санкциях и ответных мерах нашей страны. Министерство образования и науки РФ готовит пилотный проект «Урок современной истории России». Занятия будут посвящены политике нашего государства в последние три года.

Существующие учебники истории не охватывают значительную часть событий, произошедших за последние годы, сообщили «Известиям» в Министерстве образования РФ. Здесь считают, что целостную картину мира учащимся помогут сформировать только знания о событиях, произошедших в последние годы. Уроки будут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ, перечень которых пока уточняется.

Эксперты считают, что события трехлетней давности пока рано причислять к истории, потому что они еще продолжаются. По мнению главного научного сотрудника Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Александра Пыжикова, учителям придется объективно вычленять факты из большого количества информационных потоков.

Президент РФ Владимир Путин давал несколько поручений, связанных с преподаванием истории в школе. В 2013 году он говорил о необходимости разработать единые школьные учебники истории России. Три новые линейки пособий Минобразования представит в этом году.

В 2016 году во время послания Федеральному собранию Путин заявил, что занятия по отечественной истории должны стать уроками общественного и политического примирения и согласия. В рамках этого поручения разработана Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, отражающая актуальное состояние современной исторической науки РФ. Кроме того, история станет обязательным предметом ЕГЭ к 2020 году (сейчас обязательными являются только русский язык и математика).