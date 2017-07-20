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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
07:46  20 июля 2017 0

Тело художника Сальвадора Дали извлекут из могилы из-за внебрачной дочери

Выставка Дали в ЕГСИ. Екатеринбург, дали сальвадор
Может оказаться, что у Дали все-таки были детиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тело испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали эксгумируют 20 июля для установления отцовства по решению суда по иску «прорицательницы», заявившей, что Дали — ее отец.

«Ясновидящая» Пилар Абель Мартинес родилась в 1956 году в Фигерасе. По ее словам, у ее матери была тайная связь с художником в Порт-Лигат. Первый иск на установление отцовства Пилар подала в 2015 году.

Суд встал на сторону «прорицательницы» только в 2017 году, постановив извлечь тело Дали из могилы для проведения ДНК-экспертизы, пишут РИА Новости. Если экспертиза докажет, что художник ее биологический отец, Пилар сможет претендовать на фамилию Дали и авторские права. Финансовое состояние женщины, к слову, плачевно, у нее нет денег даже на то, чтобы расплатиться с предыдущим адвокатом.

Могила художника, напомним, находится в театре-музее Сальвадора Дали, созданном им самим в Фигерасе. Тело мастера замуровано в полу одной из комнат театра-музея.

Валерия Романова
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