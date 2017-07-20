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Главные новости Курганской области
12:07  20 июля 2017 5

Выходец из Кургана, осужденный за мошенничество, вошел в руководство детища Чубайса

Анатолий Чубайс, чубайс анатолий
В энергокомпании, основаной Чубайсом, новые назначенияФото: Александр Мамаев © URA.RU

Выходец из Кургана Дмитрий Воденников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правления — главного инженера «Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» (преемница РАО «ЕЭС России», которую основал топ-менеджер Анатолий Чубайс). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Дмитрий Воденников занял важный пост в энергокомпании

Он будет утвержден в должности советом директоров компании, уточняется в пресс-релизе. Ранее Дмитрий Воденников возглавлял филиал ФСК ЕЭС — МЭС Сибири. В краткой биографической справке указывается, что Дмитрий Воденников окончил Курганский государственный университет и в 1996 году начал работать инженером службы релейной защиты и автоматики в Западных электрических сетях «Курганэнерго». В 2006 году он переехал из Кургана и начал работу в МЭС Западной Сибири в должности заместителя генерального директора. С апреля 2015 года по апрель 2017-го руководил МЭС Сибири.

В 2008 году Дмитрию Воденникову был вынесен приговор по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Он приговорен к условному лишению свободы условно сроком на 5,5 года с испытательным сроком 4 года и к штрафу 200 тыс. рублей.

В 2010-м Верховный Суд РФ вынес оправдательный приговор, дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях Воденникова состава преступления по реабилитирующим основаниям, менеджер получил право на реабилитацию в отношении всех издержек.

Судебные дела чиновниковКурган, взятка, зарплата, гурко михаил, пенсия
Михаил Гурко отбывал наказание в колонии
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Криминальную деятельность Воденникова связывали с курганской ОПГ, которая занималась отмыванием денег. Воденников женат на близкой родственнице экс-депутата Курганской областной Думы Михаила Гурко, который был осужден к пяти годам колонии (дело было возбуждено за покушение на убийство и бандитизм, но после статьи были изменены на более мягкие). Михаил Гурко выступил основным свидетелем по делу о получении взятки в виде снегохода первым экс-заместителем губернатора области Александром Бухтояровым. Год назад экс-депутат был освобожден из колонии.

Сергей Монин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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