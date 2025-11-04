Хит «Матушка-Земля» исполнили курганские артисты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область стала участником Всероссийской хоровой акции «Матушка-Земля», посвященной Дню народного единства. Легендарную песню, ставшую хитом, исполнил Зауральский ансамбль песни и танца Курганского областного колледжа культуры, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Видео опубликовала пресс-служба правительства региона.

«Курганская область присоединилась ко Всероссийской хоровой акции „Матушка-Земля“, приуроченной ко Дню народного единства. Песню исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов и фестивалей, обладатель гранта губернатора Курганской области в номинации „Лучший творческий коллектив“ Зауральский ансамбль песни и танца Курганского областного колледжа культуры», — сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на управление культуры Курганской области.

Хормейстером ансамбля является Эльвина Шарафутдинова, а видео для акции подготовила Тамара Семенова. Акция «Матушка-Земля» объединила участников из разных регионов России в исполнении общей песни, символизирующей единство и любовь к родине.

