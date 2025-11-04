Курганцы назвали идеальный авиаперелет: дешево, безопасно и много места для ног

Опрос в Курганской области: авиапассажиры предпочитают эконом-класс и низкие цены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области в опросе Департамента экономического развития назвали ключевые факторы при выборе авиаперелетов. Для большинства пассажиров решающее значение имеют надежность и безопасность (38,9%), а также стоимость билета (50%). Об этом сообщили в департаменте экономического развития Курганской области.

«Результаты опроса показывают, что для пассажиров, особенно тех, кто летает редко, ключевыми критериями выбора авиакомпании являются надежность и безопасность (38,9%) и стоимость билета (50%). Почти 90% респондентов обычно летают в эконом-классе. При этом главным улучшением, которое они хотели бы видеть, пассажиры назвали увеличение пространства для ног (44,4%). На втором месте — более гибкие правила отмены билетов (27,8%)», — сообщает региональный депэкономразвития.

Относительно стресса во время полетов мнения разделились: для 33,3% респондентов основной причиной беспокойства является турбулентность, в то время как другая треть опрошенных заявила, что ничего не вызывает у них беспокойства. В целом, для пассажиров важны безопасность, доступная цена и базовый физический комфорт во время полета.

