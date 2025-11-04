Пантовые ванны, лазерное облучение крови: необычные процедуры курганских санаториев

Санатории Курганской области обновляют перечень лечебных и оздоровительных процедур Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Курганской области санатории стараются привлечь гостей новыми процедурами для лечения и оздоровления. Некоторые здравницы показывают современное оборудование для проведения традиционных терапий. Обзор некоторых предложений на URA.RU.

Пантовые ванны в санатории «Лесники»

Это оздоровительная процедура с использованием вытяжки из молодых рогов марала — пантов. О свойствах пантов упоминается в китайском медицинском трактате «Бен-Цао-Ган-Му» (XVI век). Пантовые ванны относят к методам нетрадиционной, альтернативной медицины. Среди показаний к применению: заболевания сердечно-сосудистой системы, нарушения обменных процессов и ослабление иммунитета, бессонница и различные нарушения сна, заболевания мочеполовой системы, кожные болезни. Эффект от процедур: повышает регенерацию, сопротивляемость к простудным заболеваниям, укрепляет иммунитет. Применяется для продления мужского здоровья и активного долголетия. В санатории советуют принять не менее 10 ванн. Сама процедура длится 15-20 минут. После ванны коже нужно позволить высохнуть, не вытирая ее полотенцем: так полезные вещества смогут лучше впитаться. Имеются противопоказания, требуется консультация врача.

Лазерное облучение крови в «Жемчужине Зауралья»

Лазерное облучение крови (ЛОК) — современный способ восстановления и профилактики, используется для комплексного оздоровления организма. «Лазер мягко воздействует на кровь — важнейшую систему, отвечающую за питание, транспорт веществ и защиту. Эффект от процедуры затрагивает сразу несколько уровней — от клеточного до органного. Процедура проводится внутривенно или через кожу — безопасно и безболезненно», — отмечают в санатории Шадринска. Процедура дает противовирусный и антибактериальный эффект — укрепление иммунитета, снятие воспалений, отеков и боли, ускорение заживления тканей и восстановление их эластичности, улучшение дыхательной функции при хронических заболеваниях легких, нормализация давления и профилактика гипертонии, активация обменных процессов и улучшение клеточного метаболизма. Имеются противопоказания, обязательна консультация врача.

Магнитотерапия в санатории «Озеро Медвежье»

В этом году санаторий «Озеро Медвежье» получил медицинскую установку «Колибри Эксперт» для магнитотерапии. Процедура представляет собой воздействие магнитным полем с малой величиной магнитной индукции на все тело пациента за счет размещения его внутри индуктора большого диаметра. Общая магнитотерапия обладает противоопухолевым, обезболивающим, противоотечным действием. Стимулирует иммунитет, нормализует работу эндокринной системы, способствует восстановлению вегетативной центральной нервной системы. Среди противопоказаний: системные заболевания крови, наличие инородных магнитных тел (например, кардиостимуляторов), острые инфекционные заболевания, недостаточность кровообращения и другие. Требуется консультация врача.

Ванна «Гейзер» в санаторий «Сосновая роща»

«Гейзер» — современная сухая углекислая ванна. Во время процедуры пациент располагается сидя в специальной герметичной ванне с дверцей. Верхняя часть закрывается плотной мембраной с отверстием для головы, а мягкая манжета вокруг шеи предотвращает выход газа за пределы ванны. Такая конструкция обеспечивает дыхание обычным воздухом, в то время как углекислый газ концентрируется только внутри камеры.