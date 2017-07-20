15:05 20 июля 2017 5

В Зауралье предрекают крах строительного рынка с долевым участием Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый федеральный закон о защите прав и интересов участников долевого строительства многоквартирных домов обернется потерей застройщиков в Зауралье. Об этом говорилось на публичных слушаниях в Курганской областной Думе в четверг, 20 июля, передает корреспондент «URA.RU».

Госдума уже приняла законопроект в двух чтениях. Он предполагает создание компенсационного фонда, покрывающего риски дольщиков в случае возникновения проблем у застройщика. По мнению председателя комитета по архитектуры и строительству Курганской области Юрия Выродова, закон создаст «огромную нагрузку на застройщиков», и в итоге они уйдут из долевого строительства. «Я с ужасом ожидаю этого закона, — признался чиновник. — К примеру, как только у застройщика начнутся проблемы, комитет должен будет приостановить его работу. Чтобы долевое строительство продолжалось, защищены должны быть и дольщики, и застройщики. Законодательство этого не сделало».

Генеральный директор ООО «СМУ КПД» Павел Жданов отметил, что проще было бы «вообще запретить долевое строительство», так как по новому закону оно станет экономически нецелесообразным. «Понятно, что закон написан не для Кургана, Пензы или Саратова. Он написан для Москвы и Питера, где строительная маржа другая, другие объемы строительства, локализация рынка. Все механизмы просто усложняют процесс», — отметил он. По словам Жданова, местные строительные компании работать не смогут.

В области заключено более тысячи договоров долевого строительства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дольщики жилого комплекса СМУ КПД заявили, что чувствуют себя незащищенными. Люди уже 1,5 года ждут своих квартир, для покупки которых продали недвижимость, вложили материнский капитал и влезли в ипотеку. Дольщик Светлана Маркова предложила установить жесткий контроль на этапе выдачи разрешения на строительство таких домов. А в случае срыва сроков сдачи домов замораживать выплаты по ипотеке, чтобы дольщикам «не платить за воздух».

Все предложения к проекту федерального закона будут направлены в Госдуму, обещал вице-спикер облдумы Евгений Кафеев.

В Зауралье 21 организация строит 54 дома с участием средств дольщиков. По данным на июль, в области заключено более тысячи договоров долевого строительства. В Кургане дольщики СМУ КПД несколько раз выходили на митинги из-за срыва сроков строительства трех жилых комплексов. Строительная компания по договору долевого строительства обязалась сдать жилые дома еще в декабре 2015 года. По факту хищения подрядчиком денежных средств дольщиков расследуется уголовное дело. Проблемы возникли из-за строительства коллектора и недобросовестных субподрядчиков, отмечает Павел Жданов. Дома комплекса «Апельсин» будут сданы до конца августа. Строительство коллектора продолжается.