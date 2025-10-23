В Курганской области самые умные студенты получат именные стипендии губернатора

Курганские студенты смогут получать до 6000 рублей за свои научные достижения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области самым умным и активным студентам будут платить именные стипендии губернатора. Размер выплат достигает 6000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования.

«Студенты колледжей, техникумов и вузов, а также аспиранты и ординаторы высших учебных заведений и научных организаций, осуществляющие образовательную деятельность на территории Курганской области, поборются за именные стипендии губернатора. Конкурс пройдет с 1 ноября по 15 декабря. Победители конкурса ежемесячно, начиная с января 2026 года, будут получать денежные выплаты: студенты техникумов и колледжей — по 2500 рублей, студенты вузов — по 4000 рублей, аспиранты и ординаторы — по 6000 рублей», — сообщает пресс-служба департамента образования.

Кандидаты на получение именной стипендии должны иметь не менее 75% отличных оценок, учиться без «троек» и не иметь академических задолженностей. Окончательное решение о присуждении стипендии будет принято на основании результатов конкурсного отбора среди студентов, продемонстрировавших высокие достижения в учебе, научных исследованиях и общественной деятельности.

