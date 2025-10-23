Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Кургане начали продавать кукол вуду тюремной коллекции от Марины Камшиловой. Фото

23 октября 2025 в 19:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На одну из кукол объявлен аукцион в поблике сестер Камшиловых в соцсети

На одну из кукол объявлен аукцион в поблике сестер Камшиловых в соцсети

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане продают куколок в стиле вуду тюремной коллекции от Марины Камшиловой. Еще одну куколку выставили на аукцион. Объявления о продаже и аукционе опубликованы в группе «Оригинальный Курган» во «ВКонтакте», администраторами которой указаны сестры Марина и Елена Камшиловы. Они обвиняются в мошенничестве с автострахованием и несколько месяцев провели в СИЗО.

«Эксклюзивное предложение: коллекция 2025 куколки вуду из самого сердца тюремной системы. Авторские работы Марины Камшиловой», — размещено в паблике. В другом посте объявлен аукцион: лот — кукла вуду ручной работы от Марины Камшиловой «Сбежавшая невеста». Шаг ставки — 25 руб.

  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/5

Куколка вуду тюремной коллекции Марины Камшиловой

Фото: «Оригинальный Курган», «ВКонтакте«

В комментариях подписчики предлагают свою цену. На момент публикации, самая большая предложенная цена аукциона составила 250 рублей. Также подписчикам предлагают купить открытки ручной работы от Марины Камшиловой. Посты начали появляться в группе несколько дней назад после перерыва почти в восемь месяцев.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало про политическую коллекцию куколок вуду общественницы Марины Камшиловой. Мастерица отмечала, что использует стиль вуду исключительно для создания оригинальных сувениров.

Сестры Марина и Елена Камшиловы были арестованы в ноябре 2024 года по обвинению в массовом мошенничестве и инсценировках ДТП. Следствие неоднократно ходатайствовало о продлении их содержания под стражей из-за необходимости дополнительных следственных действий. В сентябре 2025 года мера пресечения была изменена на домашний арест. Сестер выпустили из СИЗО, но расследование уголовного дела продолжается. Всего по делу фигурируют 11 обвиняемых и около 40 эпизодов. На время пребывания под домашним арестом Камшиловым запрещено общаться друг с другом и другими фигурантами уголовного дела.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (2)
  • Гость
    23 октября 2025 20:36
    Я бы на их месте проверила голову. Творчество это прекрасно, но делать куклу Вуду вроде вообще запрещено законодательством. Сейчас еще и за это спросят
  • Эля
    23 октября 2025 20:35
    Творческие дамочки, что еще сказать. Деньги делают даже из камеры.
Добавить комментарий
Следующий материал