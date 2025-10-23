На одну из кукол объявлен аукцион в поблике сестер Камшиловых в соцсети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кургане продают куколок в стиле вуду тюремной коллекции от Марины Камшиловой. Еще одну куколку выставили на аукцион. Объявления о продаже и аукционе опубликованы в группе «Оригинальный Курган» во «ВКонтакте», администраторами которой указаны сестры Марина и Елена Камшиловы. Они обвиняются в мошенничестве с автострахованием и несколько месяцев провели в СИЗО.

«Эксклюзивное предложение: коллекция 2025 куколки вуду из самого сердца тюремной системы. Авторские работы Марины Камшиловой», — размещено в паблике. В другом посте объявлен аукцион: лот — кукла вуду ручной работы от Марины Камшиловой «Сбежавшая невеста». Шаг ставки — 25 руб.

















1/5 Куколка вуду тюремной коллекции Марины Камшиловой Фото: «Оригинальный Курган», «ВКонтакте«

В комментариях подписчики предлагают свою цену. На момент публикации, самая большая предложенная цена аукциона составила 250 рублей. Также подписчикам предлагают купить открытки ручной работы от Марины Камшиловой. Посты начали появляться в группе несколько дней назад после перерыва почти в восемь месяцев.

Ранее URA.RU писало про политическую коллекцию куколок вуду общественницы Марины Камшиловой. Мастерица отмечала, что использует стиль вуду исключительно для создания оригинальных сувениров.