В Кургане начали продавать кукол вуду тюремной коллекции от Марины Камшиловой. Фото
На одну из кукол объявлен аукцион в поблике сестер Камшиловых в соцсети
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Кургане продают куколок в стиле вуду тюремной коллекции от Марины Камшиловой. Еще одну куколку выставили на аукцион. Объявления о продаже и аукционе опубликованы в группе «Оригинальный Курган» во «ВКонтакте», администраторами которой указаны сестры Марина и Елена Камшиловы. Они обвиняются в мошенничестве с автострахованием и несколько месяцев провели в СИЗО.
«Эксклюзивное предложение: коллекция 2025 куколки вуду из самого сердца тюремной системы. Авторские работы Марины Камшиловой», — размещено в паблике. В другом посте объявлен аукцион: лот — кукла вуду ручной работы от Марины Камшиловой «Сбежавшая невеста». Шаг ставки — 25 руб.
Куколка вуду тюремной коллекции Марины Камшиловой
В комментариях подписчики предлагают свою цену. На момент публикации, самая большая предложенная цена аукциона составила 250 рублей. Также подписчикам предлагают купить открытки ручной работы от Марины Камшиловой. Посты начали появляться в группе несколько дней назад после перерыва почти в восемь месяцев.
Ранее URA.RU писало про политическую коллекцию куколок вуду общественницы Марины Камшиловой. Мастерица отмечала, что использует стиль вуду исключительно для создания оригинальных сувениров.
Сестры Марина и Елена Камшиловы были арестованы в ноябре 2024 года по обвинению в массовом мошенничестве и инсценировках ДТП. Следствие неоднократно ходатайствовало о продлении их содержания под стражей из-за необходимости дополнительных следственных действий. В сентябре 2025 года мера пресечения была изменена на домашний арест. Сестер выпустили из СИЗО, но расследование уголовного дела продолжается. Всего по делу фигурируют 11 обвиняемых и около 40 эпизодов. На время пребывания под домашним арестом Камшиловым запрещено общаться друг с другом и другими фигурантами уголовного дела.
- Гость23 октября 2025 20:36Я бы на их месте проверила голову. Творчество это прекрасно, но делать куклу Вуду вроде вообще запрещено законодательством. Сейчас еще и за это спросят
- Эля23 октября 2025 20:35Творческие дамочки, что еще сказать. Деньги делают даже из камеры.