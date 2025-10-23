Возгорание у ТРЦ и деликатесы на выставке: главное в Кургане за 21 октября

Пожарные потушили возгорание на заводе у ТРЦ «ГиперСити» Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 29 по 31 октября в Екатеринбурге на XIII Межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа свою продукцию представят девятнадцать предприятий Курганской области. Как сообщает telegram-канал правительства региона, на стенде Курганской области будут широко представлены рыба сырок, мясные и молочные изделия, мед, сыры, йогурты, напитки и кондитерские изделия местных производителей. Особое внимание уделят региональному гастрономическому бренду — рыбе сырок, которую представят сразу несколько предприятий. В делегацию войдут производители из различных муниципалитетов, а деловая программа выставки предусматривает обсуждение актуальных вопросов развития отрасли и аграрного экспорта.

Возвращенное дело о строительстве школы в Кургане продолжит расследование

Апелляционная инстанция Курганского областного суда отменила решение о прекращении уголовного преследования и назначении штрафа бывшему гендиректору московской компании «Авиапромстрой» Денису Явшеву, обвиняемому в хищении средств при строительстве крупнейшей школы региона. Материалы дела возвращены в следственные органы для доработки после удовлетворения соответствующего ходатайства прокуратуры. Поводом для расследования стали нарушения, выявленные при возведении образовательного учреждения на 1 500 мест — уголовное дело было инициировано осенью 2023 года по факту причинения имущественного ущерба в особо крупном размере.

В Кургане потушили возгорание на заводе у ТРЦ «Гиперсити»

Утром 23 октября на одном из производственных предприятий по улице Коли Мяготина вблизи торгового центра «Гиперсити» произошел пожар. В результате возгорания, площадь которого составила 30 квадратных метров, самостоятельно эвакуировались 50 сотрудников. Оперативно прибывшие на место пожарные расчеты ликвидировали огонь менее чем за час, пострадавших в результате инцидента нет.

В области задержали девятерых осужденных, уклонявшихся от наказания

Сотрудники УФСИН России по Курганской области совместно с региональным УМВД в ходе операции «Розыск» обнаружили и задержали девять лиц, осужденных за различные преступления, которые скрывались от исполнения приговора. В ходе двухдневных мероприятий были проверены 135 адресов, а среди задержанных оказались лица, осужденные за кражи, разбой, угоны и неуплату алиментов. Спецоперация также позволила снизить общее число разыскиваемых уклонистов в регионе.

В областной думе Кургана определили заместителей председателя

Кандидатуры на должности заместителей председателя Курганской областной думы восьмого созыва официально определены: ими станут Евгений Кафеев, Марат Исламов и Игорь Прозоров. Ожидается, что банковский деятель и руководитель агрохолдинга сохранят свои посты с прошлого созыва, в то время как экс-спикер гордумы Кургана впервые займет аналогичный пост в областном парламенте. Окончательное утверждение состоится 28 октября.

Курганские школьники после уроков со священниками стали посещать храмы

В учебных заведениях Курганской области продолжается реализация пилотного проекта по участию духовенства в воспитательной деятельности: после экскурсий и встреч с иереями учащиеся стали посещать богослужения в местных храмах, а один из школьников принял решение о крещении. По информации региональной епархии, аналогичные мероприятия проводятся для учащихся и в других школах города.

Сенатор Сергей Муратов вновь назначен зампредседателя комитета Совфеда

Сергей Муратов, представляющий Курганскую область в Совете Федерации, переизбран на должность заместителя председателя комитета по обороне и безопасности верхней палаты парламента. Соответствующее решение принято с учетом его опыта законотворческой деятельности и вклада в развитие оборонного сектора. Об этом заявил спикер Курганской областной думы Дмитрий Фролов.

Экс-главврачу курганского санатория предстоит вернуть казне более миллиона рублей