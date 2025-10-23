Курганская область везет на Урал свои главные деликатесы

Курганская область представит в Екатеринбурге рыбу сырок и другие региональные деликатесы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Девятнадцать предприятий Курганской области представят свою продукцию на стенде региона в рамках XIII Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа. Мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 29 по 31 октября. Об этом сообщил telegram-канал правительства Курганской области.

Курганская область покажет широчайший ассортимент товаров, включая продукты, которые уже известны за пределами региона. «На стенде Курганской области будет представлена рыбная продукция, сыры, йогурты, мед, мясные и кондитерские изделия, а также напитки региональных производителей», — уточнили в telegram-канале правительства. Особое внимание уделят гастрономическому бренду региона — рыбе сырок, которую презентуют сразу два предприятия: ООО НПФ «Сибирская тема» и ИП Оксана Нетесова.

В состав делегации также войдут производители из Далматово, Шадринска и других районов. Среди них ООО «Промыслы Далматовского монастыря» (молочные продукты и мед), Шадринский молочный комбинат компании «Эйч энд Эн», АО «Молоко», ИП Бариза Кабжанова (сыры), а также ведущие мясоперерабатывающие предприятия: Курганский мясокомбинат «Стандарт», «Велес» и КФХ «Барабинское». Кроме того, заявлено участие ООО «Зауральские напитки», ООО «Фруктолайн», а также кондитерских компаний «Далматовская кондитерская фабрика» и «Сладянка».

В рамках деловой программы выставки запланированы заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в УрФО и пленарная сессия на тему итогов и перспектив уборочной кампании в Уральском федеральном округе. Посетители смогут принять участие в круглых столах по вопросам молочного скотоводства, развития картофелеводства, кадрового обеспечения и экспорта продукции.