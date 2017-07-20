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20 июля 2017
Главные новости Москвы
19:55  20 июля 2017 0

Актер Алексей Панин согласился сняться в рекламе собачьего корма. ВИДЕО

Актер удивился, что с предложением к нему обратились только сейчасФото: Instagram Алексея Панина

Российский актер Алексей Панин, ранее ставший участником ряда скандалов из-за резонансных роликов, транслировавшихся в прайм-тайм по одному из федеральных телеканалов, стал жертвой пранкеров. Актеру позвонили и предложили стать лицом бренда Pedigree, Панин, услышав сумму гонорара в два миллиона рублей, идеей загорелся.

Полного согласия, впрочем, Панин не дал, но сказал, что готов рассмотреть возможность участия в рекламной кампании. «Раз народ все это хавает, то надо, чтобы компании, которые занимаются собачьими кормами, уже откликнулись. Что-то вы долго просыпались», — заявил актер, аудиозапись разговора Панина с пранкером Русланом Локи опубликовал телеканал 360.

«Вам нужно будет в кадре гладить собаку, пока у нее не встанет хвостик и не начнет двигаться. После этого вы будете должны кинуть ей палку, — объяснил сценарий ролика Панину собеседник. — Также будет показана другая собака, которой вы не кинули палку, и она не радостная».

Панин попросил, чтобы с ним связался исполнительный продюсер компании, не став отказываться от предложенного контракта. Сам Локи, уточняет «Федеральное агентство новостей», в беседе с Паниным представился сотрудником PR-отдела компании, производящей корм для собак.

Валерий Дорофеев
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