Российский актер Алексей Панин, ранее ставший участником ряда скандалов из-за резонансных роликов, транслировавшихся в прайм-тайм по одному из федеральных телеканалов, стал жертвой пранкеров. Актеру позвонили и предложили стать лицом бренда Pedigree, Панин, услышав сумму гонорара в два миллиона рублей, идеей загорелся.
Полного согласия, впрочем, Панин не дал, но сказал, что готов рассмотреть возможность участия в рекламной кампании. «Раз народ все это хавает, то надо, чтобы компании, которые занимаются собачьими кормами, уже откликнулись. Что-то вы долго просыпались», — заявил актер, аудиозапись разговора Панина с пранкером Русланом Локи опубликовал телеканал 360.
«Вам нужно будет в кадре гладить собаку, пока у нее не встанет хвостик и не начнет двигаться. После этого вы будете должны кинуть ей палку, — объяснил сценарий ролика Панину собеседник. — Также будет показана другая собака, которой вы не кинули палку, и она не радостная».
Панин попросил, чтобы с ним связался исполнительный продюсер компании, не став отказываться от предложенного контракта. Сам Локи, уточняет «Федеральное агентство новостей», в беседе с Паниным представился сотрудником PR-отдела компании, производящей корм для собак.