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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
22:42  20 июля 2017 2

В Сети осудили парковочные места для женщин в Домодедово. «Сексизм и сегрегация!» ФОТО

Женские туфельки на асфальте вызвали много негатива в соцсетяхФОТО: avtoblog

В аэропорту Домодедово появились розовые парковки для автоледи. На асфальте нарисовали женские туфельки и пешеходный переход. Но дам за рулем, как впрочем и джентльменов розовый паркинг не обрадовал, некоторых даже оскорбил.

Новостью о новой парковке для женщин поделился московский аэропорт в Facebook, сопроводив фото надписью «Красивая. Удобная. Твоя. За 150 рублей в сутки!»

«А мне нравится, прикольная идея! Я б на такое встала!», «Места выглядят симпатично!» — откликнулись на это автоледи. Правда их было меньшинство.

У большинства пользователей идея вызвала негатив. Против розовых туфелек на асфальте выступили не только женщины, но и мужчины.

«Какой дремучий сексизм, господи. Вы что, совсем в ума сошли, что ли?!», «Сексизм, и сегрегация, 2017 год. Браво!», «Ой, какое счастье, наконец-то можно мозг не напрягать, как вижу что-то розовое так сразу знаю, что мне туда! Какому мужчине за 40 пришла такая гениальная идея в голову?» — иронизируют пользователи.

Особенно возмутила розовая парковка феминисток: организатор ФемФеста Ирина Изотова заявила телеканалу 360: «Не нужно вешать стереотипы на женщин, что женщина — это туфелька. У нас и так очень много предубеждений по поводу женщин, которые ездят за рулем».

Общественный деятель Мария Арбатова назвала появление таких парковочных мест признаком «нецивилизованности»: «С одной стороны, это очевидная дискриминация мужчин, с другой — стандартное сексистское хамство, которое дискредитирует аэропорт Домодедово, и так дискредитированный по самое „не балуйся“. Это свидетельствует о низости интеллекта домодедовских пиарщиков и о том, что организация не справляется с цивилизованной организацией парковки» — отметила она в беседе с «Национальной службой новостей».

Розовая «зебра» и туфелька, по мнению представителей аэропорта Домодедово, помогут автоледи удобно припарковать машину на стоянке
ФОТО: со страницы facebook аэропорта Домодедово

Наталья Михалева
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