В Британии раскрыли планы Европы после встречи Трампа с Зеленским

Европейские власти разрабатывают планы поддержки Киева после встречи главы США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в европейских правительствах.

«Высокопоставленные европейские чиновники проведут следующие несколько дней, „работая сверхурочно“ над планами действий на случай непредвиденных обстоятельств для Украины», — говорится в публикации издания. Собеседники газеты подчеркнули, что подход европейских лидеров стал более прагматичным на фоне изменений в политике США.

Европейские лидеры, как пишет газета, «не были оптимистичны, но прагматичны в планировании следующих шагов». Чиновники считают, что итоги встречи в Белом доме свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона намерения оказывать прежнюю военную помощь Киеву.

Один из опрошенных заявил, что ожидать от администрации Трампа стратегических уступок в пользу Украины теперь нереалистично. Он отметил, что Украине становится все сложнее достигать дипломатических успехов.