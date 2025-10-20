В Британии раскрыли планы Европы после встречи Трампа с Зеленским
Для Киева встреча Трампа и Зеленского прошла неудачно
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Европейские власти разрабатывают планы поддержки Киева после встречи главы США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленные источники в европейских правительствах.
«Высокопоставленные европейские чиновники проведут следующие несколько дней, „работая сверхурочно“ над планами действий на случай непредвиденных обстоятельств для Украины», — говорится в публикации издания. Собеседники газеты подчеркнули, что подход европейских лидеров стал более прагматичным на фоне изменений в политике США.
Европейские лидеры, как пишет газета, «не были оптимистичны, но прагматичны в планировании следующих шагов». Чиновники считают, что итоги встречи в Белом доме свидетельствуют об отсутствии у Вашингтона намерения оказывать прежнюю военную помощь Киеву.
Один из опрошенных заявил, что ожидать от администрации Трампа стратегических уступок в пользу Украины теперь нереалистично. Он отметил, что Украине становится все сложнее достигать дипломатических успехов.
Ранее Трамп встретился с Зеленским. Как сообщил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, президент Украины был выдворен с переговоров в Вашингтоне после неудачной попытки обмануть Трампа. По его словам, Зеленский намекал на возможность нового наступления Вооруженных сил Украины, если Киев получит Tomahawk.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
