На месте поисков пропавшей семьи Усольцевых нашли кости

20 октября 2025 в 17:19
В месте предполагаемой пропажи Усольцевых находят множество останков диких животных

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноярском крае волонтеры, участвующие в поисках семьи Усольцевых, обнаружили на месте предполагаемого исчезновения большое количество следов и костей диких животных. Об этом рассказал один из поисковиков.

«Видели сотни следов диких зверей, и самих зверей, причем не всегда живых», — рассказал один из поисковиков изданию aif.ru. Издание также привело слова охотника Василия Федюнина, который заявил, что в этой местности с каждым годом становится все больше диких хищников.

Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время похода к скале Буратинка в тайге Красноярского края. Поиски продолжаются уже несколько недель, однако из-за ухудшения погоды использование авиации и беспилотников было приостановлено. Тем не менее, множество волонтеров со всей страны продолжают обследовать территорию. Одной из версий пропажи называют нападение диких животных. Волонтеры высказывают сомнения в том, что Усольцевы могут находиться в лесу.

Материал из сюжета:

Семья Усольцевых таинственным образом пропала в лесу Красноярского края

