На месте поисков пропавшей семьи Усольцевых нашли кости
В месте предполагаемой пропажи Усольцевых находят множество останков диких животных
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Красноярском крае волонтеры, участвующие в поисках семьи Усольцевых, обнаружили на месте предполагаемого исчезновения большое количество следов и костей диких животных. Об этом рассказал один из поисковиков.
«Видели сотни следов диких зверей, и самих зверей, причем не всегда живых», — рассказал один из поисковиков изданию aif.ru. Издание также привело слова охотника Василия Федюнина, который заявил, что в этой местности с каждым годом становится все больше диких хищников.
Семья Усольцевых пропала 28 сентября во время похода к скале Буратинка в тайге Красноярского края. Поиски продолжаются уже несколько недель, однако из-за ухудшения погоды использование авиации и беспилотников было приостановлено. Тем не менее, множество волонтеров со всей страны продолжают обследовать территорию. Одной из версий пропажи называют нападение диких животных. Волонтеры высказывают сомнения в том, что Усольцевы могут находиться в лесу.
