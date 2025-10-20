На месте поисков пропавшей семьи Усольцевых нашли кости

В месте предполагаемой пропажи Усольцевых находят множество останков диких животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноярском крае волонтеры, участвующие в поисках семьи Усольцевых, обнаружили на месте предполагаемого исчезновения большое количество следов и костей диких животных. Об этом рассказал один из поисковиков.

«Видели сотни следов диких зверей, и самих зверей, причем не всегда живых», — рассказал один из поисковиков изданию aif.ru. Издание также привело слова охотника Василия Федюнина, который заявил, что в этой местности с каждым годом становится все больше диких хищников.