Происшествия

Задержан мэр второго по величине города в Армении

В Армении задержан мэр Гюмри Вардан Гукасян
20 октября 2025 в 16:23
У мэрии Гюмри сейчас напряженная обстановка

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Армении мэра города Гюмри задержали и вывели из здания мэра Вардана Гукасяна. Об этом сообщила его советник Лилит Агекян.

«Они (сотрудники правоохранительных органов — прим. URA.RU) разбили стекло заднего входа в мэрию и увезли Вардана Гукасяна», — сказала Агекян изданию 24News. Отмечается, что у здания мэрии сейчас напряженная обстановка. Как утверждает портал, сейчас у местной администрации по-прежнему остаются сторонники «оппозиционного мэра», которые требуют отпустить его.

