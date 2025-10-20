Задержан мэр второго по величине города в Армении
У мэрии Гюмри сейчас напряженная обстановка
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Армении мэра города Гюмри задержали и вывели из здания мэра Вардана Гукасяна. Об этом сообщила его советник Лилит Агекян.
«Они (сотрудники правоохранительных органов — прим. URA.RU) разбили стекло заднего входа в мэрию и увезли Вардана Гукасяна», — сказала Агекян изданию 24News. Отмечается, что у здания мэрии сейчас напряженная обстановка. Как утверждает портал, сейчас у местной администрации по-прежнему остаются сторонники «оппозиционного мэра», которые требуют отпустить его.
