Путин вспомнил, как один из друзей Михалкова облил его вином

Президент России Владимир Путин вспомнил, как на одном из юбилеев кинорежиссера Никиты Михалкова его облили вином. Об этом глава государства рассказал в фильме «Никита Михалков».

«Меня один из его друзей (Никиты Михалкова — прим. URA.RU) облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь», — сказал Путин в фильме на телеканале «Россия». По словам президента, друг Михалкова тогда сказал, что вообще перестанет выпивать алкоголь. Однако, как подчеркнул президент, он продолжает это делать, но в рамках разумного.