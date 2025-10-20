Путин вспомнил, как один из друзей Михалкова облил его вином
Путин вспомнил историю в преддверии 80-летия Михалкова
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Президент России Владимир Путин вспомнил, как на одном из юбилеев кинорежиссера Никиты Михалкова его облили вином. Об этом глава государства рассказал в фильме «Никита Михалков».
«Меня один из его друзей (Никиты Михалкова — прим. URA.RU) облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять алкоголь», — сказал Путин в фильме на телеканале «Россия». По словам президента, друг Михалкова тогда сказал, что вообще перестанет выпивать алкоголь. Однако, как подчеркнул президент, он продолжает это делать, но в рамках разумного.
Никита Михалков — одна из самых значительных и узнаваемых фигур в российском и мировом кинематографе. 21 октября ему исполнится 80 лет. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством», народный артист РСФСР, лауреат Государственных премий и обладатель самых престижных кинематографических наград, включая «Оскар», Михалков стал живым символом русской культуры. Биография режиссера — в материале URA.RU.
