Спецпосланник Трампа назвал заразительным тренд на заключение мирных соглашений
Уиткофф считает, что мирные сделки в последнее время «заразительные»
Фото: Official White House / Shealah Craighead
Заключение мирных соглашений становится «заразительным» в мировой политике. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
«Мир теперь заразителен», — сказал Уиткофф в эфире программы 60 Minutes на телеканале CBS. По словам американского дипломата, сейчас его команда одновременно ведет переговоры по урегулированию конфликта на Украине, а также рассчитывает завершить мирные переговоры между Алжиром и Марокко в ближайшие два месяца и наладить долгосрочный диалог с Ираном.
Уиткофф подчеркнул, что к нему обращаются лидеры разных стран, в том числе иранские политики. По его словам, для достижения результата дипломаты должны не только находить точки соприкосновения, но и устранять взаимное недопонимание: «Мы пытались построить доверие между людьми, которые не доверяли друг другу из-за десятилетий недоверия», — пояснил он.
Уиткофф и его команда ранее уже содействовала переговорам по обмену заложниками и прекращению огня между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Также он несколько раз встречался с президентом России Владимиром Путиным. Первая их встреча в прошла в Санкт-Петербурге в апреле 2025 года и продлилась около пяти часов.
Кроме того, спецпосланник присутствовал на переговорах Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Они прошли 17 октября в Белом доме. По информации председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, встреча завершилась провалом для украинской делегации после неудачной попытки Зеленского обмануть Трампа.
