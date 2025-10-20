Симоньян рассказала, что пройдет химиотерапию

Срочная новость Фото: © URA.RU

Журналистка Маргарита Симоньян пройдет курс химиотерапии. Об этом сама Симоньян рассказала у себя в telegram-канале. "Сегодня у меня начинается химиотерапия", - написала она, отметив, что не знает, когда сможет вернуться к публичной жизни. Журналистка сообщила, что лечится от рака в сентябре 2025 года.