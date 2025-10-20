Жительница Амурской области вернула сына с СВО

Жительница Амурской области добилась возвращения сына с СВО Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Солдат, проходивший службу в зоне проведения специальной военной операции, был возвращен в Амурскую область после трагической гибели младшего брата, также участвовавшего в СВО. Как сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Амурской области, решение о переводе военнослужащего было принято после обращения его матери и проведенной проверки.

«Неоднократные обращения к командованию войсковой части не приносили должного результата. Отчаявшись, женщина попросила помощи у депутатов Государственной Думы, которые поддержали право возвращения старшего сына в Амурскую область», — пояснили в пресс-службе уполномоченного по правам человека. Там же отметили, что поводом для обращения матери военнослужащего к региональному омбудсмену стала гибель ее младшего сына в зоне проведения СВО.

В аппарате омбудсмена уточнили, что после получения обращения были направлены официальные запросы в Министерство обороны и военную прокуратуру. Проверка подтвердила обоснованность просьбы, и в течение месяца военнослужащего перевели в одну из частей на территории Амурской области.

