В Ульяновской области задержали бывшего зампреда правительства
Зампредседателя правительства обвиняют в превышении должностных полномочий (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ульяновской области задержали бывшего заместителя председателя правительства Владимира Пушкарева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.
«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — Говорится в сообщении. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, речь якобы идет о Пушкареве, который с июля 2024 года курировал сферы строительства, экологии и ЖКХ.
По данным следствия, бывший зампрел обеспечил компании победу в аукционе по реконструкции очистных сооружений в городе Барыш. Кроме того, он незаконно указывал увеличить суммы авансирования фирме, а также изменял другие условия контракта в пользу заказчика. Отмечается, что следственные действия сейчас ведутся в трех субъектах РФ.
