В Ульяновской области задержали бывшего зампреда правительства

Зампредседателя правительства обвиняют в превышении должностных полномочий (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ульяновской области задержали бывшего заместителя председателя правительства Владимира Пушкарева. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего заместителя председателя правительства Ульяновской области в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ)», — Говорится в сообщении. Как пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы, речь якобы идет о Пушкареве, который с июля 2024 года курировал сферы строительства, экологии и ЖКХ.