Президент Украины Владимир Зеленский после недавних переговоров с американским главой Дональдом Трампом звонил лидерам стран Евросоюза, чтобы «отчитаться перед ними». Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя американо-украинскую встречу. Она также добавила, что Зеленский «находится на приводном ремне» у Брюсселя.

Кроме того, дипломат отметила, что за президентом Украины стоит «кукловодная масса» из западной партии войны. По ее мнению, эти лица стремятся к дальнейшему сохранению кризисной ситуации в ходе украинского конфликта. Главное из комментариев официального представителя МИД России по недавним действиям и заявлениям президента Украины — в материале URA.RU.

Отчет Зеленского перед лидерами ЕС

Президент Украины после недавней встречи с Трампом позвонил лидерам стран ЕС, чтобы «отчитаться перед ними». Захарова также отметила, что, по ее мнению, глава Зеленский «находится на приводном ремне» у Брюсселя.

«Отчитывался [перед лидерами ЕС]. Собственно, не зная, какой у вас будет вопрос, я предвосхитила его. На самом деле он действительно абсолютно не то что несамостоятелен, он на приводном ремне, на дистанционном управлении у этой партии войны», — сказала дипломат.

Зеленский лишь марионетка в руках Запада

За президентом Украины стоит «кукловодная масса» из западной партии войны. Как подчеркнула Захарова, эти лица продолжают нагнетать ситуацию и стремятся к сохранению кризиса на Украине. Она обратила внимание на то, что в европейских странах предпринимаются всевозможные шаги, способствующие обострению конфликта на украинской территории. При этом дипломат отметила, что в руководстве большинства государств Западной Европы находятся непрофессионалы.

«Вот прошел сейчас визит Зеленского [в Вашингтон], за которым и стоит вся эта [западная] кукловодная масса», — отметила официальный представитель МИД России. По ее словам, раньше партию войны возглавлял экс-президент США Джо Байден.

Зеленский — порождение американских ультралибералов

Захарова назвала Зеленского порождением американских ультралибералов. Официальный представитель МИД РФ также усмотрела сходство в визите президента Украины в США, а также выступление в Киеве экс-заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд. По мнению дипломата, в этих двух событиях прослеживается «один преступный почерк».

«Зеленский в Вашингтоне как Нуланд в Киеве — один преступный почерк. Почему? Потому что Зеленский является порождением американских ультралибералов», — сообщила Захарова. В своей публикации в telegram-канале она разместила фотографии президента Украины у Белого дома и Нуланд у Киево-Печерской лавры, подчеркивая, по ее мнению, параллели между визитами.

Угроза Зеленского о блэкауте регионов РФ

Дипломат высказала предположение, что президент Украины, который ранее заявлял о возможности отключения электроснабжения в Белгородской и Курской областях РФ, возможно, находится под воздействием наркотических веществ. «У него, наверное, передоз», — сказала она журналистам на полях Петербургского международного газового форума.

Убийца своих соотечественников

В конце сентября Зеленский анонсировал подготовку к масштабной сделке между Украиной и США по закупке американских вооружений. Представитель российского внешнеполитического ведомства выразила сомнения относительно того, откуда у украинской стороны берет финансирование.

«Хочется задать вопрос Зеленскому и всем его адептам: откуда денюжки? Вы их зарабатываете? А как? Убийством? Вы, киллеры наемные, кого вы убиваете? В первую очередь — своих соотечественников, граждан Украины», — сообщила Захарова.

Зеленский не имеет воли для мирного завершения конфликта

У президента Украины и его союзников отсутствует воля к мирному урегулированию украинского конфликта. По мнению Захаровой, несмотря на слова Зеленского и представителей Запада о желании завершить его мирно, реальное положение дел Киева и его партнеров лишний раз показывает, что Украина стремится к сохранению дальнейшего вооруженного противостояния с РФ.

Захарова уличила Зеленского во лжи

Заявления президента Украины о возвращении на родину 1,6 тысячи детей из России не соответствуют действительности. Дипломат подчеркнула, что российским государственным органам неизвестны случаи массовой передачи несовершеннолетних на украинскую территорию.