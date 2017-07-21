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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
00:05  21 июля 2017 0

Вокалист Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Друг Честера Беннингтона, гитарист Крис Корнелл, также совершил самоубийство в мае этого годаФото: WikiMedia

В четверг, 20 июля, вокалист группы Linkin Park Честер Беннингтон был обнаружен повешенным в его доме в Палос-Вердес-Эстейтс в Калифорнии. По данным полиции, 41-летний музыкант покончил с собой.

Как сообщает «Газета.ру», тело Беннигтона было обнаружено около 9.00 по местному времени (19.00 мск).

По данным издания, Беннингтон дружил с гитаристом, композитором и фронтменом группы Soundgarden Крисом Корнеллом, который также совершил самоубийство в мае этого года. 20 июля Корнеллу исполнилось бы 53 года.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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