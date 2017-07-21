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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
08:17  21 июля 2017 0

Власти лишат силовиков медицинской помощи по полисам ОМС

Перекрытие проспекта Ленина для прохождения колонны военной техники. Репетиция Парада Победы. Екатеринбург, военная техника, парад победы, репетиция парада, оцепление, перекрытие улиц, дпс
Военным и полицейским разрешат лечиться только в ведомственных больницах и за казенный счетФото: Александр Мамаев © URA.RU

Сотрудников органов внутренних дел, таможни, МЧС, ФСКН и ФСИН, а также военнослужащих исключат из системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Правительство внесло в Госдуму законопроект Минздрава, который призван исключить двойную оплату лечения таких категорий граждан.

По законопроекту предлагается, что военнослужащие, сотрудники МВД, таможни, МЧС, ФСКН и ФСИН при поступлении на службу обязаны будут сдавать полисы ОМС — отслеживать их сдачу должны будут работодатели. В пояснительной записке, которую приводит «Коммерсант», указано, что закон позволит исключить страхование граждан, не подлежащих ОМС, усовершенствовать персонифицированный учет застрахованных и повысить качество планирования бюджетов федерального и региональных фондов ОМС.

На данный момент в системе ОМС застрахованы 146,5 млн человек. В Пенсионном фонде есть данные о страховых взносах за 65,1 млн россиян. Из них около 2 млн человек — военные и сотрудники других силовых структур, за которых взносы на пенсионное и медицинское страхование не формируются, так как эти расходы финансируются из бюджета МВД.

По данным статистиков, в фонд ОМС на каждого россиянина в год отчисляется около 4—5 тысяч рублей. В Минздраве считают, что их законопроект позволит исключить двойную оплату лечения силовиков.

Ранее были озвучены предложения лишить полисов ОМС безработных граждан, а также семьи мигрантов. Но инициатива до Госдумы пока не дошла.

Нина Калинина
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