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21 июля 2017
20 июля 2017
Главные новости Москвы
09:02  21 июля 2017 0

В Госдуме устроили закрытый показ «Матильды» для чиновников. Посмотрел лично Володин

Медиафорум. 27 апреля 2014г. Санкт-Петербург, володин вячеслав, левин леонид
Вячеслав Володин уже посмотрел скандальный фильмФото: Антон Белицкий © URA.RU

На закрытом показе фильма режиссера Алексея Учителя о любви последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской присутствовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. О закрытом просмотре рассказал глава общественного совета при министерстве Павел Пожигайло.

Пожигайло сообщил, что на показе присутствовали и «другие чиновники», однако уточнять их имена не стал, сообщает «Би-би-си». В пресс-службе Минкультуры подтвердили, что провели закрытый показ фильма в Госдуме. На нем были в том числе и чиновники министерства, однако уже через несколько часов в ведомстве заявили, что «в департаменте кинематографии ни о каком закрытом показе „Матильды“ неизвестно и никто из руководителей департамента на нем не присутствовал».

Депутаты Госдумы, в том числе председатель думского комитета по культуре Станислав Говорухин и инициатор скандала вокруг фильма Наталья Поклонская, ничего о показе фильма не слышали, сообщает «Газета.Ru». Однако источник в Госдуме, пожелавший остаться неизвестным, уточнил, что спикер Госдумы Вячеслав Володин действительно посмотрел «Матильду».

Наталья Поклонская. Интервью. Симферополь, поклонская наталья
Поклонская очень чтит последнего императора России
Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Отметим, что картина еще до показа вызвала неодобрение со стороны Поклонской и организации «Христианское государство — Святая Русь». По мнению Натальи Поклонской, фильм искажает образ российского императора Николая II. Депутат Госдумы собрала 100 тысяч подписей против «Матильды» в Екатеринбурге, где бывший прокурор приняла участие в крестном ходе по случаю годовщины расстрела царской семьи.

В РПЦ режиссера Учителя сравнили с расстрелявшим Николая II чекистом, писала «Национальная служба новостей». Как заявил протоиерей Всеволод Чаплин, Россия погибнет, если «Матильда» выйдет на экраны.

Скандальный фильм планируется выпустить в прокат в октябре 2017 года. Режиссер уверяет, что работа над картиной фактически завершена.

Ранее стало известно, что уральский режиссер-документалист Сергей Алиев решил создать картину, опровергающую мифы о Николае II. Выпустить в прокат ленту он планирует еще до официальной премьеры «Матильды» Учителя.

Нина Калинина
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