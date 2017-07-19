17:49 19 июля 2017 4

Няш-мяш-депутату понравился не только крестный ход, но и личный прием граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число обращений против невышедшего фильма «Матильда» превысило уже 100 тысяч. Об этом сообщила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская на своей странице в соцсетях, вспоминая свой недавний визит в Екатеринбург, где она приняла участие в крестном ходе и провела прием граждан.

«В Екатеринбурге в очередной раз ко мне обратились десятки людей, которые добиваются недопущения осквернений Святынь фильмом „Матильда“ и оскорбления их религиозных чувств», — написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, к уже имеющимся 40 тысячам подписей ей передали еще 20 тысяч. Все подписавшиеся выражают несогласие с ответом прокуратуры о том, что та не выявила в готовящемся в выходу фильме никаких оскорблений чувств верующих, пишет «няш-мяш-депутат».

«Буду повторно направлять данные обращения (на сегодня это уже 100 000 подписавшихся людей) об оскорблении религиозных чувств в ГП РФ, мин культ, общ совет при мин культ, а также Председателю Правительства РФ», — заявила в паблике самая красивая женщина-депутат России.

Поклонская проиллюстрировала этот пост фотографиями с приема, который она провела в общественной приемной «Единой России» в Екатеринбурге.

По словам людей из ее окружения, ей очень понравился последний визит в столицу Урала — и не только благодаря традиционному участию в крестном ходе, но и депутатскому приему, которым, по словам приближенных Поклонской, она осталась очень довольна.