{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
17:49  19 июля 2017 4

«Сто тысяч подписей против Матильды». Поклонская с ностальгией вспоминает визит в Екатеринбург

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Няш-мяш-депутату понравился не только крестный ход, но и личный прием гражданФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число обращений против невышедшего фильма «Матильда» превысило уже 100 тысяч. Об этом сообщила депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская на своей странице в соцсетях, вспоминая свой недавний визит в Екатеринбург, где она приняла участие в крестном ходе и провела прием граждан.

«В Екатеринбурге в очередной раз ко мне обратились десятки людей, которые добиваются недопущения осквернений Святынь фильмом „Матильда“ и оскорбления их религиозных чувств», — написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, к уже имеющимся 40 тысячам подписей ей передали еще 20 тысяч. Все подписавшиеся выражают несогласие с ответом прокуратуры о том, что та не выявила в готовящемся в выходу фильме никаких оскорблений чувств верующих, пишет «няш-мяш-депутат».

Новость по теме
«Не ищите останков, они уничтожены»

«Буду повторно направлять данные обращения (на сегодня это уже 100 000 подписавшихся людей) об оскорблении религиозных чувств в ГП РФ, мин культ, общ совет при мин культ, а также Председателю Правительства РФ», — заявила в паблике самая красивая женщина-депутат России.

Поклонская проиллюстрировала этот пост фотографиями с приема, который она провела в общественной приемной «Единой России» в Екатеринбурге.

По словам людей из ее окружения, ей очень понравился последний визит в столицу Урала — и не только благодаря традиционному участию в крестном ходе, но и депутатскому приему, которым, по словам приближенных Поклонской, она осталась очень довольна.

1/7
В Екатеринбурге фотографы ловили Поклонскую в тех местах, куда она должна была приехать Фото: со страницы Натальи Поклонской во «ВКонтакте»

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров