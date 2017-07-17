16:45 17 июля 2017 2

Режиссер собирается развенчать мифы о последнем российском императоре Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский режиссер-документалист Сергей Алиев решил создать картину, опровергающую мифы о Николае II. Выпустить в прокат ленту он планирует еще до официальной премьеры «Матильды» Алексея Учителя.

Съемки фильма, который режиссер решил назвать «Ложь Матильды» начнутся на следующей неделе, они пройдут в трех российских городах: Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве.

Режиссер задумал фильм так, чтобы он развенчал мифы о последнем российском императоре. В частности, о романе Николая II с известной балериной и о том, что он был слабохарактерным. «Я сам в это верил, но когда получил доступ к архивам, с удивлением обнаружил, что-то, что мне преподавали в вузе и школе, не соответствует действительности, — пояснил порталу Life.ru режиссер-документалист. — Благодаря Алексею Учителю создался такой информационный повод, чтобы разобраться, где правда, кем являлся Николай II: слабохарактерным тираном или жертвенным святым. Для этого в фильме будут записаны семь историй — по числу мифов».

В документальном фильме дать свои пояснения согласились доктора и кандидаты исторических наук. Кроме того, участниками фильма станут: боец смешанного стиля Федор Емельяненко, член священного синода РПЦ митрополит Викентий (Морарь), а также депутат Госдумы Виталий Милонов. Последний заявил «Национальной службе новостей», что имеет моральное право высказаться по поводу картины Учителя.

Режиссер-документалист Сергей Алиев подчеркнул, что продолжительность его фильма составит не более часа. Бюджет картины оценивается в «несколько миллионов рублей».

Ранее православный историк Петр Мультатули отказался делать тест на ДНК. Как уточняло «URA.RU», экспертиза помогла бы Следственному комитету России установить подлинность царских останков, найденных под Екатеринбургом. По утверждению Мультатули, он является правнуком повара царской семьи Харитонова, который разделил участь страстотерпцев, был убит большевиками в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева — вместе с Николаем II, его женой, детьми и слугами.