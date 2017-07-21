Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области покинул один из главных старожилов, Сергей Белкин. Место ключевого заместителя директора департамента Павла Белявского пока вакантно.
Как сообщил источник, близкий к правительству региона, Сергей Белкин покинул должность в связи с окончанием срока трудового контракта и вышел на пенсию. Разговоры об увольнении Белкина начались с приходом на место директора департамента Павла Белявского, сменившего предыдущего руководителя Александра Новопашина, работавшего еще со времен губернаторства Сергея Собянина. По словам инсайдера в правительстве, «они были люди настолько разных формаций, что сработаться не могли в принципе. Белкину просто дали доработать до конца контракта».
Сергей Белкин был ключевым заместителем в «информационном» департаменте, он отвечал за финансовые вопросы и деятельность всех СМИ, учредителем которых являлось правительство Тюменской области. Он пришел в администрацию Тюменской области вскоре после того, как губернатором стал Сергей Собянин, нынешний мэр Москвы. Место Белкина в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике пока вакантно.