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Главные новости Тюменской области
16:36  21 июля 2017 5

В тюменском правительстве уволен ключевой заместитель. В его руках были финансовые вопросы и СМИ

В областном правительстве Сергей Белкин отвечал за районные СМИФото: газета "Трудовое знамя"

Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области покинул один из главных старожилов, Сергей Белкин. Место ключевого заместителя директора департамента Павла Белявского пока вакантно.

Как сообщил источник, близкий к правительству региона, Сергей Белкин покинул должность в связи с окончанием срока трудового контракта и вышел на пенсию. Разговоры об увольнении Белкина начались с приходом на место директора департамента Павла Белявского, сменившего предыдущего руководителя Александра Новопашина, работавшего еще со времен губернаторства Сергея Собянина. По словам инсайдера в правительстве, «они были люди настолько разных формаций, что сработаться не могли в принципе. Белкину просто дали доработать до конца контракта».

Сергей Белкин был ключевым заместителем в «информационном» департаменте, он отвечал за финансовые вопросы и деятельность всех СМИ, учредителем которых являлось правительство Тюменской области. Он пришел в администрацию Тюменской области вскоре после того, как губернатором стал Сергей Собянин, нынешний мэр Москвы. Место Белкина в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике пока вакантно.

Николай Бастриков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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