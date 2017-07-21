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21 июля 2017
16:55  21 июля 2017 2

Дмитрия Медведева заметили в метро

Форум
Медведев прокатился на метроФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Москвичи заметили в метро мужчину, похожего на российского премьер-министра Дмитрия Медведева.

Двойника Медведева видели на зеленой ветке столичной подземки. Мужчина сел в вагон поезда на станции «Красногвардейской» и отправился в центр Москвы. К слову, несколько дней назад «Медведева» уже видели в автобусе Видное — Москва, пишет «Национальная служба новостей».

Сейчас за мужчиной, очень похожим на российского премьера, охотятся представители многих СМИ. По мнению журналистов, двойник Медведева может прославиться так же, как знаменитый двойник Леонардо Ди Каприо из Подольска.

Валерия Романова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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