Дмитрия Медведева заметили в метро

Москвичи заметили в метро мужчину, похожего на российского премьер-министра Дмитрия Медведева.
Двойника Медведева видели на зеленой ветке столичной подземки. Мужчина сел в вагон поезда на станции «Красногвардейской» и отправился в центр Москвы. К слову, несколько дней назад «Медведева» уже видели в автобусе Видное — Москва, пишет «Национальная служба новостей».
Сейчас за мужчиной, очень похожим на российского премьера, охотятся представители многих СМИ. По мнению журналистов, двойник Медведева может прославиться так же, как знаменитый двойник Леонардо Ди Каприо из Подольска.