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22 июля 2017
21 июля 2017
02:29  22 июля 2017 0

Поклонская продемонстрировала 13 коробок с подписями против «Матильды». ФОТО

Приём населения Натальей Поклонской. Екатеринбург, поклонская наталья
Наталья Поклонская требует отнять у фильма "Матильда" прокатное удостоверениеФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Наталья Поклонская направит в генпрокуратуру РФ, Минкульт и МВД более 100 тысяч подписей против фильма «Матильда». На своей странице в Facebook парламентарий сообщила, что среди «оскорбленных» работой Алексея Учителя значатся 37 российских депутатов.

По словам Поклонской, собранные жалобы с трудом уместились в 13 коробках. Помимо этого, в ее депутатский запрос была включена информация от Фонда кино, представителей РПЦ и Счетной палаты о выделении создателям «Матильды» суммы в 280 млн рублей с указанием срока окончательных расчетов до сентября 2017 года. Ранее Поклонская сообщила, что в ходе визита в Екатеринбург, местные жители передали ей около 20 тысяч подписей людей, требующих запрета фильма Алексея Учителя.

ФОТО: Страница в Facebook Натальи Поклонской

Напомним, что картина об отношениях императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет в прокат осенью 2017 года. Закрытый показ «Матильды» уже состоялся в Госдуме.

Сергей Макеев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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