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22 июля 2017
18:52  22 июля 2017 0

Украина обвинила в терроризме взятого в плен на Донбассе контрактника Агеева

Терроризм, террористы , терроризм, террорист
Глава СБУ хочет обменять "террориста" на украинских пленныхФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Задержанного в Луганской области россиянина Виктора Агеева обвинили в терроризме. Соответствующее заявление сделал глава СБУ Украины Василий Грицак.

«Действия Агеева квалифицируются как терроризм», — отметил силовик и добавил, что дело россиянина будет расследовано в ближайшее время.

Как уточняет ТАСС, Грицак призвал мать задержанного обратиться к властям России по вопросу освобождения 134 пленных украинцев.

Ранее «URA.RU» сообщало о задержании Агеева властями Украины. Россиянин заявил, что является контрактником, проходившим службу в спецназе ГРУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дипломаты окажут солдату необходимую помощь.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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