Украина обвинила в терроризме взятого в плен на Донбассе контрактника Агеева

Задержанного в Луганской области россиянина Виктора Агеева обвинили в терроризме. Соответствующее заявление сделал глава СБУ Украины Василий Грицак.
«Действия Агеева квалифицируются как терроризм», — отметил силовик и добавил, что дело россиянина будет расследовано в ближайшее время.
Как уточняет ТАСС, Грицак призвал мать задержанного обратиться к властям России по вопросу освобождения 134 пленных украинцев.
Ранее «URA.RU» сообщало о задержании Агеева властями Украины. Россиянин заявил, что является контрактником, проходившим службу в спецназе ГРУ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дипломаты окажут солдату необходимую помощь.