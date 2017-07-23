00:29 23 июля 2017 0

Сергей Жорин готовится отражать атаки журналистов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юрист Сергей Жорин, благодаря которому стало известно о скандальной свадьбе дочери краснодарского судьи, считает, что в ближайшее время против него начнется травля со стороны федеральных СМИ. Об этом адвокат сообщил на своей странице в Instagram.

«Все федеральные и местные СМИ начнут очищать и отряхивать золотую судью, параллельно поливая меня грязью. Популярные блогеры тоже получили заказ. Некоторые, порядочные — отказались и предупредили меня. Достойные люди есть везде. Мне не привыкать. И я готов к тому, что последуют традиционные попытки возбудить уголовные дела против меня и лишить статуса адвоката. Обидно за Краснодарцев. Вам не просто плюнули в лицо, на Вас просто н*****», — написал Жорин.

По мнению адвоката, полномочия судьи Хахалевой прекращать никто не собирается, поскольку «сверху» принято решение «своих не сдавать». Жорин также сообщил, что в воскресенье в эфире федерального канала будет показано интервью с Хахалевой, в котором будет представлена ее версия произошедшего. «Кстати журналисты с России-1 настойчиво пытались развести меня на интервью всю неделю. Но я крысятину чую за километр. Они расстроились и вероятно, как обычно сделают лепнину», — отметил юрист.

Напомним, что свадьба дочери судьи из Краснодара состоялась 10 июня. Жорин, выложив видео с торжества, окрестил его «пиром во время чумы» и оценил стоимость мероприятия в 2 миллиона долларов. Хахалева в беседе с журналистами опровергла эту сумму и возмутилась вмешательством в частную жизнь ее семьи.