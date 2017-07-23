01:56 23 июля 2017 0

Агентство стратегических инициатив готово выступить партнером фестиваля роботов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На молодёжном форуме «Я — гражданин Подмосковья», губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье может пройти фестиваль роботов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Воробьев пообещал содействие в организации мероприятия команде из Одинцова, которая презентовала на форуме благотворительный проект сети ЦМИТов (центров молодежного инновационного творчества) и просившей помощи в организации фестиваля роботов. «Я с удовольствием поддержу ваш проект, такой фестиваль робототехники нужен, нам обязательно нужно реализовать этот проект. Если мы будем первыми, кто сделает такой фестиваль роботов в Подмосковье, я думаю, это будет хорошая полезная деятельность для многих-многих школьников», — отметил Воробьев.

О поддержке проекта заявили и представители Агентства стратегических инициатив. «Вовлечение детей в научно-техническое творчество для нас является стратегической задачей. Мы договорились с губернатором вместе поддерживать фестиваль, АСИ готово выступить партнером», — заявила директор АСИ Светлана Чупшева.

За время работы форума его посетили более 9 тысяч человек. По каждому из направлений, среди которых, «Творчество и медиа», «Предпринимательство и инновации», «Студенчество и молодые политики», «Экология, спорт и патриотика» были организованы лекции, семинары, мастер-классы, обмен опыта с экспертами, которые добились успеха в своей сфере. Среди спикеров, выступавших на форуме, были музыкант Игорь Бутман, телеведущий Сергей Тугушев, депутат Госдумы Александр Карелин, футболист Роман Широков, хореограф Марио Форелли, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. Всего было около трехсот пятидесяти экспертов, гостей и лекторов.