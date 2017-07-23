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Главные новости Пермского края
07:40  23 июля 2017 0

В Перми аномальный ливень размыл дорогу у моста. ФОТО

Участок дороги планируется восстановить к 26 июляФОТО: паблик "Вконтакте" "подслушано Пермь"

В Перми мощный ливень размыл участок дороги возле Красавинского моста. На фотографиях, появившихся в соцсетях видно, что под воздействием стихии обрушилась часть асфальтового покрытия и деформировалось ограждение.

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, ЧП произошло на 51-м километре Западного обхода. Сообщается, что ситуация некритичная и повреждений дорожного полотна нет. На месте происшествия ведутся восстановительные работы, которые должны завершиться 26 июля.

Тем временем пермские обитатели «Вконтакте» на странице одного из пабликов развернули бурную дискуссию о причинах дорожного инцидента. Часть аудитории считает, что участок дорого изначально был сделан некачественно, другие встали на защиту дорожников и аргументируют свою позицию экстремальными погодными условиями, подготовиться к которым невозможно.

«Я, честно, подобного дождя не видел ещё. Из-за этого размыло, и сразу стало х*рово построено, задолбали уже, диванные эксперты», — возмущается местный житель Артем. Другой житель столицы Прикамья считает, что дорожное полотно не соответствует стандартам: «Бесят клоуны, которые якобы все знают и спихивают на „форс мажоры“. Открыли бы хоты бы ГОСТ на данный тип дорог и посмотрели сколько должно быть слоев и т. д.».

ФОТО: паблик «Подслушано Пермь» «Вконтакте»

Сергей Макеев
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