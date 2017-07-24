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24 июля 2017
23 июля 2017
01:30  24 июля 2017 0

«Лечился дома». Стала известна причина смерти первого легального миллионера Тарасова

Предприниматель пытался справиться воспалением легких в домашних условияхФото: бесплатный фотобанк torange.biz

Первый лекальный советский миллионер Артем Тарасов умер в результате заболевания пневмонией. Предприниматель пытался лечиться самостоятельно, но организм с болезнью не справился.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на знакомых Тарасова, все эти дни бизнесмен и политик находился дома. В воскресенье один из его друзей поехал к нему, чтобы привезти необходимое лекарство, но обнаружил, что больной скончался.

Ранее «URA.RU» писало, что Артем Тарасов умер в Москве на 68-м году жизни. Бизнесмен, начавший свою деятельность еще в 80-х годах ХХ века, стал первым гражданином СССР, легально заработавшим три миллиона рублей.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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