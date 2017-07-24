Первый лекальный советский миллионер Артем Тарасов умер в результате заболевания пневмонией. Предприниматель пытался лечиться самостоятельно, но организм с болезнью не справился.
Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на знакомых Тарасова, все эти дни бизнесмен и политик находился дома. В воскресенье один из его друзей поехал к нему, чтобы привезти необходимое лекарство, но обнаружил, что больной скончался.
Ранее «URA.RU» писало, что Артем Тарасов умер в Москве на 68-м году жизни. Бизнесмен, начавший свою деятельность еще в 80-х годах ХХ века, стал первым гражданином СССР, легально заработавшим три миллиона рублей.