Умер первый легальный бизнесмен-миллионер СССР Артем Тарасов. Об этом сообщили в партии «Яблоко», от которой Тарасов ранее выдвигался в Госдуму.
Один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х годов предприниматель Артем Тарасов скончался на 68-м году жизни. О причине смерти, дате и месте прощания с Тарасовым обещали сообщить в понедельник.
Тарасов зарегистрировал свой первый кооператив под номером 10 в 1987 году (кооператив «Прогресс»). В 1989 году он стал первым легальным миллионером — в тот год из прибыли другого зарегистрированного им кооператива «Техника» ему выплатили зарплату в 3 млн руб. Тогда же Артем Тарасов был избран вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР. В 1990 году — народным депутатом РСФСР. Первый советский предприниматель, который легально стал миллионером.
В прошлом году Артем Тарасов вступил в партию «Яблоко». Он был депутатом Госудумы первого созыва (1993—1996 годы), выдвигался кандидатом в президенты России на выборах 1996 года, но не был зарегистрирован и участия в выборах не принял.