{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,93
Динамика за 2 недели
Евро 68,66
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
23 июля 2017
Главные новости Москвы
15:32  23 июля 2017 0

Умер первый советский миллионер-кооперативщик

Артем Тарасов- самый богатый участник кооперативного движения в СССРФОТО:Wikimedia Commons

Умер первый легальный бизнесмен-миллионер СССР Артем Тарасов. Об этом сообщили в партии «Яблоко», от которой Тарасов ранее выдвигался в Госдуму.

Один из самых известных участников кооперативного движения в СССР конца 1980-х годов предприниматель Артем Тарасов скончался на 68-м году жизни. О причине смерти, дате и месте прощания с Тарасовым обещали сообщить в понедельник.

Тарасов зарегистрировал свой первый кооператив под номером 10 в 1987 году (кооператив «Прогресс»). В 1989 году он стал первым легальным миллионером — в тот год из прибыли другого зарегистрированного им кооператива «Техника» ему выплатили зарплату в 3 млн руб. Тогда же Артем Тарасов был избран вице-президентом Союза объединенных кооперативов СССР. В 1990 году — народным депутатом РСФСР. Первый советский предприниматель, который легально стал миллионером.

В прошлом году Артем Тарасов вступил в партию «Яблоко». Он был депутатом Госудумы первого созыва (1993—1996 годы), выдвигался кандидатом в президенты России на выборах 1996 года, но не был зарегистрирован и участия в выборах не принял.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров