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16:14  24 июля 2017 0

Пьяный убийца лошадей оказался ямальским чиновником

Виновником ДТП, где погибли лошади, стал сотрудник местной администрацииФото со страницы Дениса Пырысева во "ВКонтакте"

Виновником ДТП в селе Овгорт Шурышкарского района, в котором погибли животные, оказался главный специалист администрации МО Овгортское Денис Пырысев. Очевидцы происшествия рассказали «URA.RU», что чиновник в момент аварии был пьян.

Глава муниципалитета Иван Рочев рассказал журналисту агенства, что о происшествии уже знает, но пока со своим подчиненным не общался. На момент звонка корреспондента Денис Пырысев еще не явился на работу. «Когда он придет, с ним обязательно будет проведена беседа», — сказал Рочев.

В пресс-службе Ямальского управления МВД рассказали подробности происшествия: 23 июля около половины десятого вечера гражданин ехал за рулем автомобиля «Мицубиши» по улице Советская села Овгорт. Перед ним на дорогу выскочили две лошади, запряженные в гужевую повозку. Животные без извозчика самостоятельно передвигались по поселку. Как уже сообщало «URA.RU», машина врезалась в коней, они погибли на месте.

В настоящее время Денис Пырысев задержан и доставлен в отдел МВД Шурышкарского района. Проводится проверка по акту происшествия. Полицейским так же предстоит установить, был ли чиновник на самом деле пьян во время аварии.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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