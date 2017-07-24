В Тюмени будут судить полицейских, пытавших задержанного электрошокером

В Тюмени будут судить троих сотрудников отдела полиции №2. Они обвиняются в превышении полномочий с применением насилия и спецсредств. По мнению источника «URA.RU», близкого к правоохранительным органам, одна из полицейских пытала задержанного мужчину электрошокером.
По версии следствия, 6 декабря 2016 года в отдел полиции №2 города Тюмени доставили двоих подозреваемых в причинении тяжкого вреда здоровью. Один из них, 19-летний молодой человек, по указанию начальника отдела уголовного розыска ОП№2 был прикован наручниками к батарее в коридоре отдела. Его 20-летнего товарища за отказ дать признательные показания двое оперативников силой положили на живот на пол, сковали руки за спиной наручниками и натянули на голову свитер.
После этого один из оперуполномоченных отдела полиции нанес задержанному электрошокером не менее восьми ударов током, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области. После этого парня вывели из кабинета и приковали наручниками к решетке.
Сейчас обвинительное заключение в отношении полицейских передано на утверждение прокурору. Максимальное наказание, которое грозит сотрудникам полиции — 10 лет лишения свободы.
Отметим, что после ареста двоих из трех полицейских муж третьей сотрудницы создал петицию в адрес президента Владимира Путина на портале change.org «против произвола Следственного комитета». В петиции мужчина, представившийся как муж оперуполномоченной Елены Николаевой, рассказал, что «изворотливый ум и криминальное прошлое» одного из задержанных побудили его оговорить полицейских, чтобы избежать наказания. Автор петиции писал, что Николаеву запугивал следователь СК. «Елена была практически на грани смерти, и следователь, пользуясь этой ситуаций, поставил перед ней выбор: либо ты умираешь здесь, либо подписываешь документы о том, что пытала преступника (накачанного парня)», — писал Николаев.