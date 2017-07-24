Обманутые дольщики и пайщики Перми продолжают акции протеста. Одна из них разбила палатку рядом с котлованом, на месте которого должен были построить дом, где она купила квартиру. Девушка рассказала «URA.RU», что к ней два раза подходили полицейские.
«Говорят, выбор есть всегда! Но в нашей ситуации его нет. Мы остались одни наедине со своими проблемами. Никому нет до нас дела. На ПАИЖК мы не согласны. Нет дома. Значит, останусь жить здесь! Горячий чай согревает. Жаль, что согревает не собственная квартира, в которую были вложены последние деньги», — написала в соцсетях Юлия Гельбич.
Девушка разбила палатку рядом с котлованом на улице Норильской в понедельник, 24 июля. Она просидела там несколько часов. За это время, как она рассказала «URA.RU», к ней приехали два экипажа полиции. «Но, поскольку нарушений не было, мы разъехались с ними», — говорит Юлия. Пермячка даже приготовила обед на костре.
Девушка вложила в покупку квартиры все деньги, накопленные с пенсии по инвалидности — она инвалид с детства. «Ну и плюс добавленные средства родителей на покупку отдельного мне жилья», — рассказывает собеседница. К настоящему времени строительство уже должно подходить к концу, но оно замерло на уровне вырытого котлована. Юлия Гельбич намерена и дальше устраивать акции протеста, но в какой форме будет их проводить — пока и сама не знает.
Напомним, в июне 2017 года краевые власти разработали комплекс мер по поддержке обманутых дольщиков и пайщиков. Эти меры состоят из трех этапов. На первом необходимо законсервировать объекты, на которых прекращено строительство, «чтобы их не растаскивали». Затем объекты передадут жилищно-строительным кооперативам или инвестору, который вызовется достроить дом, после чего проведут проектно-изыскательские работы на достройку. Второй этап предполагает выдачу займа ЖСК для завершения строительства, а третий — выдачу субсидий на покрытие расходов по достройке.
Эти меры не устраивают многих дольщиков: активная группа считает, что уже заплатила за свое жилье, и не понимает, почему должна платить снова. По словам дольщицы Натальи Трушниковой, доплаты составят порядка 20 тысяч рублей за квадратный метр.